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В Ярославле мужчина обстрелял из винтовки доставщика пиццы и ранил случайную прохожую

В Ярославле неизвестный ранил прохожую в ногу из пневматической винтовки

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Ярославле установили личность мужчины, который открыл стрельбу по курьеру службы доставки и ранил случайную прохожую. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ярославль Life».

Инцидент произошел 6 декабря во дворах жилых домов по улице Труфанова. Неизвестный открыл стрельбу из пневматической винтовки по доставщику пиццы. Металлическая пуля попала в ногу случайной прохожей.

Пострадавшую со сквозным ранением госпитализировали. По данным местных СМИ, личность стрелка установили, у него изъяли пневматическую винтовку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в подмосковных Химках молодые люди открыли стрельбу из-за замечания незнакомца. После того как мужчина прикрикнул на дебоширов, те обстреляли его из пневматики. Одна из пуль попала пострадавшему в затылок. Он не получил серьезных увечий, отказался от госпитализации и пошел в полицию, чтобы написать заявление.

Ранее россиянин прострелил глаз отцу подруги из пневматики.

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