В Китае представили инновационного полицейского робота, оснащенного искусственным интеллектом для автономной работы, пишет NDTV.

Власти Китая недавно анонсировали запуск «революционного» сферического полицейского робота под названием RT-G. Он способен работать автономно и активно преследовать подозреваемых, заверяют создатели.

Среди возможностей RT-G — скорость до 35 км/ч, возможность работать как на земле, так и на воде, а также способность выдерживать до четырех тонн ударного повреждения. Робот может быть оснащен нелетальным снаряжением, таким как сетевые пистолеты и слезоточивый газ, а его передовые датчики и программное обеспечение для распознавания лиц помогают быстро идентифицировать разыскиваемых.

При обнаружении угрозы RT-G имеет возможность вызвать поддержку, принимая активные меры для обеспечения безопасности.

Ранее в Южной Корее робот сбросился с лестницы.