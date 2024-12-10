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В японской начальной школе установили капсулы сна для учеников

Sora News: в Японии в школе появились капсулы для сна для учеников начальных классов

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YouTube/ANNnewsCH

Японская начальная школа установила капсулы для сна, чтобы ученики могли спать стоя, пишет Sora News.

Эту инициативу проявила одна из школ, установив так называемую «кабинку для сна», напоминающую телефонную будку. Конструкция позволяет детям некоторое время отдохнуть, хотя и в вертикальном положении. Кроме того, исследования показывают, что полноценный сон вертикально может быть эффективнее из-за возможности быстрого возврата к занятиям.

Однако многие эксперты подчеркивают: важнее создать комфортные условия для полноценного сна в школьное время, а не только прибегать к коротким промежуткам отдыха. Кабинка для сна в тестовом режиме будет функционировать до февраля, и пока неясно, смогут ли ученики регулярно ею пользоваться.

Ранее компания из Японии создала фильтр, превращающий гневные крики в спокойную речь.

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