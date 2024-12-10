Россиянин обстрелял детей из травмата из-за лазерной указки

В Невском районе Петербурга будут судить местного жителя, который не менее 10 раз выстрелил в детей, игравших с лазерной указкой. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года во дворе многоэтажки по Рабфаковскому переулку. Пьяный молодой человек сидел на кухне и увидел на себе красную метку, которая двигалась. Он выглянул в окно и заметил луч от лазерной указки.

Россиянин достал травматический пистолет и не менее десяти раз выстрелил в окно, из которого на него светили указкой. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, выяснилось, что двое детей играли с уличным котом через окно. Несовершеннолетние услышали звуки выстрелов и испугались. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по двери детского центра. В момент происшествия в школе шли занятия, внутри были дети. Информацию о правонарушении передали полицейским, которые ищут хулигана.

Ранее выстреливший в ногу девочки уфимец выплатил ей компенсацию.