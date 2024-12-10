Российские врачи спасли мужчину, потерявшего два литра крови после падения с лестницы

Хирурги Истринской больницы оказали помощь пациенту, который получил разрывы внутренних органов, упав с лестницы. Об этом сообщает минздрав Московской области.

72-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с критически низким артериальным давлением и большой потерей крови. Выяснилось, что за полтора часа до поступления в больницу, пенсионер оступился и упал с лестницы с высоты около трех метров. Проведенная диагностика выявила повреждения органов брюшной полости и подтвердила внутреннее кровотечение.

«В ходе экстренной операции мы ушили разрывы печени, селезенки и почки. Очистили брюшную полость от 2 литров скопившейся крови. Восстановили ее объем в организме за счет донорской крови. Операция длилась 45 минут и завершилась успешно», — сообщил заместитель главного врача по хирургии, врач-хирург Сергей Поликарпов.

Спустя двое суток пострадавший смог встать на ноги и начать самостоятельно передвигаться. Пенсионер еще некоторое время оставался под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

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