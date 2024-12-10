Пьяный россиянин сжег дом с сожительницей, чтобы получить новое жилье

В Башкирии огласили приговор местному жителю, который сжег дом с женщиной внутри, обвиняемый получил 15 лет колонии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, в январе 2023 года обвиняемый весь день распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. Россиянин решил поджечь дом, надеясь, что власти построят ему новое жилье. Зная, что его сожительница страдает от заболевания ног и не сможет покинуть жилище, мужчина облил вещи горючей жидкостью, бросил горящую ткань на кучу мусора рядом с входной дверью.

Убедившись, что пламя разгорелось, злоумышленник прокинул дом. Сожительница обвиняемого осталась внутри горящего дома. Поджигателя удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что житель Белово обиделся на знакомых, которые не пустили его к себе в гости, и поджег дом. Двух пострадавших спасти не удалось. Поджигатель задержан, возбуждено уголовное дело. В ходе допросов мужчина признал вину в содеянном, он заключен под стражу.

Ранее в Прикамье женщина пыталась сжечь дом возлюбленного из ревности.