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Ученика отстранили от занятий за взлом школьной сети во время урока информатики

Metro: в Британии ученик от скуки взломал школьную сеть на уроке информатики

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В Британии ученик был отстранен от занятий за взлом школьной сети во время урока информатики, потому что ему было «скучно», пишет Metro.

Райли Стоддерн был отстранен от занятий на три дня после того, как от скуки взломал школьную сеть во время урока информатики. Ученик, которому поставлен диагноз СДВГ, аутизм и тяжелая социальная тревожность, не проявлял активности в школе в течение двух лет. Его отец, Дэниел, выразил недовольство тем, что учебное заведение не обеспечивало необходимую для сына поддержку в рамках специальной образовательной программы, что могло бы предотвратить возникновение скуки и побудить его к более активному участию в учебном процессе.

Мужчина отметил, что учитель, связавшийся с ним, воспринял действия Райли как серьезное нарушение, утверждая, что ученик мог потенциально вывести из строя всю школьную сеть. При этом важно подчеркнуть, что это не первый случай отстранения Райли от уроков — ранее он также находил способы отвлечься на игры и различные видео, отмечает Дэниел.

Отец подростка добавил, что часто встречался с представителями школы и настаивал на том, чтобы Райли находился под более пристальным наблюдением для предотвращения подобных ситуаций. Однако, по его словам, эти обещания не были выполнены.

В заключение, он подчеркнул, что кибербезопасность — это область, к которой у Райли есть интерес, и что его стремление изучать такие вещи не должно рассматриваться как преступление.

Ранее в Англии подростка выгнали из школы из-за его стрижки.

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