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Подростка выгнали из школы из-за его стрижки

Daily Star: в Англии подростка выгнали со школы из-за его стрижки с выбритым затылком

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В Англии подростка выгнали из школы из-за его стрижки, пишет Daily Star. По словам родителей школьника, сын вынужден так стричься по медицинским показателям.

Британца по имени Лиам выгнали со школы, когда он пришел туда с новой прической. В заведении назвали стрижку «экстремальной», и нарушающей внутренние правила внешнего вида. Директор
Джон Ричардсон заявил, что ученики не могут приходить на занятия с выбритыми затылками, однако родители 15-летнего подростка с этим не согласны.

По их словам, Лиам должен носить такую стрижку из-за экземы. Его затылок должен быть открыт, чтобы не провоцировать осложнения на коже — так посоветовали врачи. Семья подростка пыталась решить эту проблему, неоднократно звоня в школу, но так и не получили ответа. Теперь отчим школьника планирует подать официальную жалобу.

«Лиам должен был посещать уроки в последний год в школе, а не оставаться дома из-за стрижки, которая не вызывает никаких вопросов», — добавил мужчина.

В ответ на критику директор школы подчеркнул важность соблюдения правил и заявил, что стремится к инклюзивной учебной атмосфере, где соблюдаются высокие стандарты поведения и внешнего вида. Он добавил, что любые особые обстоятельства, в том числе медицинские состояния, принимаются во внимание, и администрация готова к диалогу с родителями.

Ранее в США темнокожего школьника отстранили от уроков за его прическу.

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