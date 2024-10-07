В Англии подростка выгнали из школы из-за его стрижки, пишет Daily Star. По словам родителей школьника, сын вынужден так стричься по медицинским показателям.

Британца по имени Лиам выгнали со школы, когда он пришел туда с новой прической. В заведении назвали стрижку «экстремальной», и нарушающей внутренние правила внешнего вида. Директор

Джон Ричардсон заявил, что ученики не могут приходить на занятия с выбритыми затылками, однако родители 15-летнего подростка с этим не согласны.

По их словам, Лиам должен носить такую стрижку из-за экземы. Его затылок должен быть открыт, чтобы не провоцировать осложнения на коже — так посоветовали врачи. Семья подростка пыталась решить эту проблему, неоднократно звоня в школу, но так и не получили ответа. Теперь отчим школьника планирует подать официальную жалобу.

«Лиам должен был посещать уроки в последний год в школе, а не оставаться дома из-за стрижки, которая не вызывает никаких вопросов», — добавил мужчина.

В ответ на критику директор школы подчеркнул важность соблюдения правил и заявил, что стремится к инклюзивной учебной атмосфере, где соблюдаются высокие стандарты поведения и внешнего вида. Он добавил, что любые особые обстоятельства, в том числе медицинские состояния, принимаются во внимание, и администрация готова к диалогу с родителями.

Ранее в США темнокожего школьника отстранили от уроков за его прическу.