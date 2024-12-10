Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Подмосковья напомнили о возможности сделать прививку от гриппа

В Подмосковье завершилась масштабная кампания по вакцинации от гриппа

close
Freepik.com

Жители Московской области могут пройти вакцинацию от гриппа в поликлиниках и мобильных комплексах, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, масштабная кампания по вакцинации от гриппа проходит в регионе с сентября по декабрь ежегодно.

«Именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет», — сказал он.

Забелин добавил, что в 2024 году более 4,7 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, 1,1 из которых — дети.

Забелин подчеркнул, что план по вакцинации в регионе выполнен на 100%.

Напоминаем, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами