Жителям Подмосковья напомнили о возможности сделать прививку от гриппа

Жители Московской области могут пройти вакцинацию от гриппа в поликлиниках и мобильных комплексах, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, масштабная кампания по вакцинации от гриппа проходит в регионе с сентября по декабрь ежегодно.

«Именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет», — сказал он.

Забелин добавил, что в 2024 году более 4,7 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, 1,1 из которых — дети.

Забелин подчеркнул, что план по вакцинации в регионе выполнен на 100%.

Напоминаем, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат.