Жители Брянской области бьют тревогу, опасаясь за лебедя на замерзающей реке

Жители Брянской области несколько дней пытаются привлечь внимание к лебедю, который может оказаться в опасности из-за замерзающей реки. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Брянск».

По словам жителей деревни Апажа Комарчинского района, птица не улетела на юг и ютится в крошечной лунке, которая образовалась на подтаявшем участке реки. Люди подкармливают лебедя хлебом, но опасаются, что тот может примерзнуть к реке, когда она затянется льдом окончательно. Авторы поста утверждают, что обращались в службу спасения, но там их просьбу якобы игнорируют.

На кадрах, которые опубликовал канал, видно, что птица действительно плавает в небольшой лунке недалеко от берега.

Комментариев от официальных служб по поводу ситуации не поступало.

Ранее в Вологодской области ветеран МЧС спас пса, уплывшего на оторвавшейся льдине.