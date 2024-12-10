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В США шоссе покрылось растопленным шоколадом после ДТП

UPI: в США на дороге оказалось 13 тонн растопленного шоколада после ДТП с фурой

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В США шоссе покрылось растопленным шоколадом после ДТП с участием грузовой машины, пишет UPI.

Инцидент произошел на шоссе в Калифорнии, когда более 13 тонн растопленного шоколада оказалось на дороге после того, как фура, перевозившая этот груз, попала в аварию и загорелась.

Согласно данным дорожного патруля Калифорнии, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро справились с огнем. Однако вскоре спасатели столкнулись с другой проблемой — огромные объемы шоколада растаяли и растеклись по асфальту.

Процесс очистки дороги занял несколько часов, а расследование показало, что причиной ДТП стала механическая проблема с тормозами грузовика. Водителю повезло — он смог выбраться из автомобиля без серьезных травм.

Ранее в США в результате ДТП на дороге оказались тысячи банок с алкогольным напитком.

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