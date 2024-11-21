В США в результате ДТП на дороге оказались тысячи банок с алкогольным напитком

В США на трассу вывалились тысячи банок с алкогольным напитком в результате ДТП с грузовой машиной, пишет UPI.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Аризоне. Грузовая машина, перевозившая тысячи банок с алкогольным напитком, перевернулась, рассыпав по дороге содержимое прицепа. Из-за этого трасса оказалась перекрытой, а в районе инцидента собралась пробка из автомобилей.

Пожарная служба быстро отреагировала на ситуацию и направила специальные команды для очистки дороги. В настоящее время местные власти проводят расследование, чтобы выяснить, что именно стало причиной потери управления автомобилем. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в США Водитель грузовика отвлекся на секс-чат и сбил беременную женщину. В результате аварии два человека получили опасные для жизни травмы.