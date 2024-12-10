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В РОЦИТ назвали иск в отношении Meta в Испании ожидаемым

Эксперт РОЦИТ Капранов: пользователи Meta стали ресурсом для извлечения денег

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Unsplash

Действия Meta (признана в России экстремистской и запрещена) показывают, что никакие правила для глобального ИТ-гиганта не писаны, заявил эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов, комментируя иск против компании Meta в Испании.

«Действия Meta ставят под угрозу не только частную информацию, но и целые отрасли, как мы видим в Испании. И с позицией AMI сложно не согласиться, поскольку с точки зрения Meta, пользователи – просто ресурс для извлечения денег, а не люди с правами», — отметил он.

Также Капранов призвал пользователей переходить на платформы, которые уважают национальные законы.

С ним согласился и член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк. Он отметил, что для Meta интересы пользователей не значат ничего.

«Данный иск – тревожный звоночек для всех, кто пользуется соцсетями этого западного ИТ-гиганта. В тоже время отечественные онлайн-платформы предлагают не только аналогичные возможности, но уважают законы страны и интересы своих пользователей», — сказал он.

Напомним, ранее суд в Испании назначил слушания по иску Ассоциации информационных медиа (AMI) в отношении Meta по делу о нарушении конкурентных правил и защите данных.

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