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SHOT сообщил о мести захвативших колонию ИК-19 за террористов из «Крокуса»

SHOT: захватившие колонию ИК-19 заявили, что мстят за террористов из «Крокуса»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Радикалы, захватившие колонию ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области, заявили, что их действия являются местью за террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека.

Захватчики колонии ИК-19 называют себя «моджахедами Исламского государства» (организация запрещена в России), требуют $2 млн и вертолет.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что перекрыта дорога к захваченной колонии под Волгоградом.

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Захват колонии в Суровикино
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