Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина, находясь за рулем автомобиля, обнаружила на своей ноге ядовитую змею

UPI: тигровая змея обвила ногу австралийки, пока та была за рулем автомобиля

close
Victoria Police

В Австралии женщина, находясь за рулем автомобиля, нашла на своей ноге ядовитую змею, пишет UPI.

Полицейские в Виктории получили сообщения о женщине, которая «вела себя неадекватно» на обочине шоссе. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что причина ее поведения оказалась весьма необычной. По словам самой автолюбительницы, она ехала по дороге со скоростью около 80 километров в час, когда почувствовала, как нечто ползет по ее ноге.

Поняв, что это большая тигровая змея, она в панике остановила машину, выпрыгнула и начала пытаться останавливать проезжающие автомобили. После этого медицинские работники осмотрели пострадавшую и подтвердили, что серьезных травм она не получила.

К месту инцидента прибыл спасатель по имени Тим из Мельбурнского управления по контролю за змеями, который подтвердил наличие в автомобиле тигровой змеи, третьей по ядовитости в мире.

Ранее трехметровый питон проломил крышу в доме семьи и упал на диван.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами