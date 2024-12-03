Женщина, находясь за рулем автомобиля, обнаружила на своей ноге ядовитую змею

В Австралии женщина, находясь за рулем автомобиля, нашла на своей ноге ядовитую змею, пишет UPI.

Полицейские в Виктории получили сообщения о женщине, которая «вела себя неадекватно» на обочине шоссе. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что причина ее поведения оказалась весьма необычной. По словам самой автолюбительницы, она ехала по дороге со скоростью около 80 километров в час, когда почувствовала, как нечто ползет по ее ноге.

Поняв, что это большая тигровая змея, она в панике остановила машину, выпрыгнула и начала пытаться останавливать проезжающие автомобили. После этого медицинские работники осмотрели пострадавшую и подтвердили, что серьезных травм она не получила.

К месту инцидента прибыл спасатель по имени Тим из Мельбурнского управления по контролю за змеями, который подтвердил наличие в автомобиле тигровой змеи, третьей по ядовитости в мире.

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