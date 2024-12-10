Екатеринбургская пенсионерка впала в кому после беспричинного избиения грузчиком

В Екатеринбурге молодой человек без каких-либо причин избил пенсионерку на улице, в результате чего она впала в кому. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, молодой человек без каких-либо видимых причин напал на пожилую женщину на улице и ударил ее кулаком в голову. После этого агрессор начал пинать ее ногами, и в какой-то момент пенсионерка потеряла сознание. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи.

Скорая помощь доставила пострадавшую в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пожилой женщины черепно-мозговую травму и переломы костей лица. Пенсионерка впала в кому.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек, работающий грузчиком. Отмечается, что его уже опознали. Прочие детали и обстоятельства случившегося не уточняются.

Ранее соседка подкараулила и избила 88-летнюю пенсионерку ради денег.