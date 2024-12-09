Соседка подкараулила и избила 88-летнюю пенсионерку ради денег

В Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении, женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Об этом сообщает УМВД региона.

Избитую 88-летнюю пенсионерку нашли в подъезде дома, женщину с травмой головы госпитализировали в городскую больницу. Выяснилось, что на пожилую женщину напали и отобрали у нее сумку. Следователи задержали подозреваемую в разбое, ею оказалась соседка пострадавшей.

60-летняя ранее судимая россиянка призналась, что на преступление пошла ради денег. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Однако денег в украденной сумке не было, оказалось, что портмоне пенсионерки с наличными в сумме более 30 тысяч рублей выпало из сумки во время нападения. Потерпевшая незаметно для злоумышленницы убрала его в свой карман. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело о разбое. Она заключена под стражу.

Ранее незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней россиянки, избила ее и ограбила ради выпивки.