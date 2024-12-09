Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соседка подкараулила и избила 88-летнюю пенсионерку ради денег

В Пермском крае пожилая соседка напала на пенсионерку в подъезде ради пенсии

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении, женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Об этом сообщает УМВД региона.

Избитую 88-летнюю пенсионерку нашли в подъезде дома, женщину с травмой головы госпитализировали в городскую больницу. Выяснилось, что на пожилую женщину напали и отобрали у нее сумку. Следователи задержали подозреваемую в разбое, ею оказалась соседка пострадавшей.

60-летняя ранее судимая россиянка призналась, что на преступление пошла ради денег. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Однако денег в украденной сумке не было, оказалось, что портмоне пенсионерки с наличными в сумме более 30 тысяч рублей выпало из сумки во время нападения. Потерпевшая незаметно для злоумышленницы убрала его в свой карман. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело о разбое. Она заключена под стражу.

Ранее незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней россиянки, избила ее и ограбила ради выпивки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами