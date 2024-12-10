Большинство россиян поддержали ограничения на деятельность гадалок и тарологов

Больше половины россиян (54%) поддерживают инициативу Госдумы о запрете платных гаданий, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 20% россиян считают, что есть более важные темы, 14% нейтрально относятся к этой теме, а 12% узнали о возможном запрете только из опроса.

Также 76% респондентов заявили, что не верят в эффективность магических практик, 14% интересуются экстрасенсорикой, 5% доверяют раскладам Таро, 4% обращаются к натальным картам и гороскопам, а 1% увлекаются гаданиями на рунах и других атрибутах.

Большинство тех (72%), кто занимается гаданиями, обращаются и к другим магическим практикам, а 9% обращаются за предсказаниями к искусственному интеллекту.

Что касается тех, кто не интересуется магией, 53% заявили, что при принятии решений они полагаются на интуицию, 22% опираются на научные подходы, а 19% слушают советы близких.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 ноября по 5 декабря 2024 года. Всего в нем приняли участие 23 080 интернет-пользователей.