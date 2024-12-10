Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян поддержали ограничения на деятельность гадалок и тарологов

Rambler&Co: 76% россиян не верят в эффективность тарологов и гадалок

close
Depositphotos

Больше половины россиян (54%) поддерживают инициативу Госдумы о запрете платных гаданий, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 20% россиян считают, что есть более важные темы, 14% нейтрально относятся к этой теме, а 12% узнали о возможном запрете только из опроса.

Также 76% респондентов заявили, что не верят в эффективность магических практик, 14% интересуются экстрасенсорикой, 5% доверяют раскладам Таро, 4% обращаются к натальным картам и гороскопам, а 1% увлекаются гаданиями на рунах и других атрибутах.

Большинство тех (72%), кто занимается гаданиями, обращаются и к другим магическим практикам, а 9% обращаются за предсказаниями к искусственному интеллекту.

Что касается тех, кто не интересуется магией, 53% заявили, что при принятии решений они полагаются на интуицию, 22% опираются на научные подходы, а 19% слушают советы близких.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 ноября по 5 декабря 2024 года. Всего в нем приняли участие 23 080 интернет-пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами