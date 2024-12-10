Психолог назвал три лучших способа победить предновогодний стресс

Справиться с предновогодним стрессом можно с помощью трех основных способов. Один из них предполагает борьбу на физическом уровне для успокоения организма. Однако эффективнее будет изменение отношения к негативу на уровне эмоций, рассказал НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Первый способ снижения стресса — это активное восстановление своего своего физического состояния. К примеру, можно начать медитировать, ходить в тренажерный зал, бассейн, на массаж. Второй вариант — это употребление успокоительных, которые не требуют рецепта врача — таких, как различные травы, снотворные или глицин.

«И третий вариант — работа с психологом именно на эмоциональном уровне. В этом случае можно проработать стрессовые ситуации, изменить свое мировосприятие, чтобы ситуации больше не вызывали такой негатив», — рассказал специалист.

Объединение всех трех пунктов позволит снизить уровень тревожности и стресса на 70%, добавил он.

В момент сильных негативных эмоций себе можно помочь разными упражнениями, считает психолог. К примеру, применять дыхательную технику, считая свои вдохи и выдохи, задерживая дыхание. Также полезно будет гулять или, если неприятная ситуация происходит на работе, выйти из помещения на несколько минут на улицу.

«Если вы попали под влияние эмоций, вы уже проиграли», — заключил Жавнеров.

Напомним, также психологи рекомендуют для избежания стресса расписать все дела, которые необходимо закончить до Нового года: и рабочие, и личные. Это позволит распределить приоритеты и отказаться от чего-то без особых потерь.

Ученые ранее назвали способ поддержания душевного здоровья в праздничный период.