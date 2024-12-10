В столичном IT-кластере «Кибердом» наградят героев Рунета

Победителей премии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) «Герои Рунета» объявят в Москве 11 декабря на площадке IT-кластера «Кибердом». Об этом сообщили организаторы премии.

Члены жюри назовут проекты, людей, персонажей и явления, которые оказали значительное влияние на развитие Рунета в этом году.

Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин отметил, что задача премии — не просто раздать статуэтки селебрити, а провести анализ, исследовать Рунет, сформировать целостную картину на основании объективных данных, в частности статистики Brand Analytics и субъективных мнений экспертов.

В этом году организаторы премии внедрили народное голосование на сайте проекта героирунета.рф. Пользователи Рунета могли предлагать своих героев и влиять на результаты премии.

Среди номинантов народного голосования — блогеры Николай Василенко, Супербуся и Лоренцо Баньяти, военкор Евгений Поддубный, научно-популярный проект «Космос просто», аграрное шоу «Практиканты», сетевая энциклопедия «Руниверсалис», автор нейрокаверов «Ай, гитарист!», певица Татьяна Куртукова и другие. Имя победителя назовут в финале церемонии награждения.

Прямая трансляция церемонии состоится в соцсетях РОЦИТ и на Rutube .

Генеральный партнер премии «Герои Рунета-2024» — координационный центр доменов .RU/.РФ.

Медиахолдинг Rambler&Co и информационное агентство ТАСС выступают генеральными информационными партнерами премии.