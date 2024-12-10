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Пьяная уфимка разгромила кафе, потому что забыла дома карточку

SHOT: в Уфе пьяная посетительница разгромила кафе, потому что забыла карточку

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Телеграм-канал «SHOT»

В Уфе пьяная женщина устроила в кафе погром из-за того, что забыла банковскую карточку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в кафе Aibat Hallyar, когда клиентка не смогла расплатиться за заказ из-за того, что якобы забыла карточку. Посетительница в розовой куртке, которая пришла в заведение вместе с сыном-подростком, начала бросаться попадающимися под руку предметами в кассиршу, параллельно беседуя по телефону. После этого она начала устраивать погром, переворачивая столы, стулья и елку. В какой-то момент она упала сама и получила удар по голове предметом мебели, который пыталась бросить в сотрудницу.

Все происходило на глазах у несовершеннолетнего, который извинялся за мать и заверял, что они все оплатят. В результате работница кафе получила ссадины и ушибы, по факту произошедшего подано заявление в полицию.

Ранее молодая россиянка устроила алкогольную вечеринку с четырехлетней дочерью.

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