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Молодая россиянка устроила алкогольную вечеринку с четырехлетней дочерью

Mash: в Кургане молодая мать устроила алкогольную вечеринку с маленькой дочерью

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Shutterstock

В Кургане 21-летняя блогер устроила алкогольную вечеринку со своей четырехлетней дочерью и вызвала волну негатива. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, россиянка вела в интернете алкоблог. На протяжении года она публиковала контент, в котором среди прочего показывала, как чокается с маленькой дочерью. В какой-то момент в ее отношении началась волна негатива и девушка удалила канал.

Соседи девушки рассказали, что они жаловались на поведение молодой матери в органы, однако ситуация осталась прежней. Теперь неравнодушные собираются сообщить о происходящем в опеку.

Сама молодая мать рассказала, что выпивала на камеру всего дважды. Также стало известно, что россиянка воспитывает дочь вместе с новым супругом, а с предыдущим избранником она разошлась из-за систематического пьяного дебоша с его стороны.

Ранее на Кубани стоматолог ушла с семилетним сыном жить в лес.

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