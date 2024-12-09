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Семилетний мальчик травмировал позвоночник, скатившись с горки в Ленобласти

В Ленобласти семилетний мальчик скатился с горки и травмировал позвоночник

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Ленобласти ребенок получил травму позвоночника, скатившись с горки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на горке в Сясьстрое. Семилетний мальчик пришел в парк вместе с бабушкой и, скатываясь с горки, влетел в ограждение, которое поставлено для защиты.

На место вызвали бригаду скорой помощи, ребенка унесли на носилках. Врачи диагностировали у мальчика ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавший лечится дома.

По словам местных жителей, подобные ситуации на этой горке не редкость — она существует несколько лет, и столько же на нее поступают жалобы. Отмечается, что длина горки больше, чем площадка для спуска. Дети набирают скорость, а потом врезаются в ограждение.

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