В Москве пройдет международный конгресс по деловому туризму

Эксперты MICE-индустрии обсудят актуальные вопросы сферы делового туризма на международном форуме Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который пройдет в Москве 16 и 17 декабря, сообщается на сайте mos.ru.

В форуме примут участие специалисты из России, Казахстана, Белоруссии, Бразилии, Саудовской Аравии и других стран.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, российские и зарубежные компании смогут презентовать свои проекты на планерных сессиях и деловых переговорах.

«Приглашаем всех принять участие, регистрация открыта до 13 декабря включительно», — сказала она.

Представители сферы делового туризма обсудят различные вопросы, среди которых использование современных технологических решений и новые форматы сотрудничества.

Как рассказал управляющий партнер отечественной MICE-компании Михаил Меркулов, форум, прошедший в 2023 году, оказался очень продуктивным для организации.

«Интерес к России со стороны других участников БРИКС возрастает, поэтому сейчас необходимо показать весь туристический потенциал Москвы», — сказал он.

Напомним, впервые форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition прошел в Москве в 2023 году.