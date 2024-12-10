Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет международный конгресс по деловому туризму

Специалисты сферы делового туризма обсудят актуальные вопросы индустрии в Москве

close
Пресс-служба Мостуризма

Эксперты MICE-индустрии обсудят актуальные вопросы сферы делового туризма на международном форуме Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который пройдет в Москве 16 и 17 декабря, сообщается на сайте mos.ru.

В форуме примут участие специалисты из России, Казахстана, Белоруссии, Бразилии, Саудовской Аравии и других стран.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, российские и зарубежные компании смогут презентовать свои проекты на планерных сессиях и деловых переговорах.

«Приглашаем всех принять участие, регистрация открыта до 13 декабря включительно», — сказала она.

Представители сферы делового туризма обсудят различные вопросы, среди которых использование современных технологических решений и новые форматы сотрудничества.

Как рассказал управляющий партнер отечественной MICE-компании Михаил Меркулов, форум, прошедший в 2023 году, оказался очень продуктивным для организации.

«Интерес к России со стороны других участников БРИКС возрастает, поэтому сейчас необходимо показать весь туристический потенциал Москвы», — сказал он.

Напомним, впервые форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition прошел в Москве в 2023 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами