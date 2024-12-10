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Лидера инцелов Поднебесного будут судить за соитие с 15-летней школьницей

В Петербурге лидера инцелов Поднебесного будут судить за соитие со школьницей

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Телеграм-канал «Поднебесный - Дорога скорби»

В Петербурге перед судом предстанет лидер инцелов и блогер Алексей Поднебесный, обвиняемый в соитии со школьницей. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Следователи завершили расследование уголовного дела по статье о сношении и развратных действиях без применения насилия с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, возбужденного в отношении блогера. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 46-летний Поднебесный вступил в половую связь с 15-летней школьницей и совершил иные противоправные действия в период с 2 по 4 августа в Центральном районе Петербурга. Блогер известен по скандальным роликам, в которых обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним. В своих видео он призывает «дать ему секса».

Ранее 15-летняя жертва лидера инцелов Поднебесного пришла в суд, чтобы его поддержать.

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