В Карелии три человека пострадали в ДТП с фурой, смявшей легковую машину

В Петрозаводске произошла авария с участием фуры. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Ключевой улице. По версии сотрудников ведомства, столкнулись большегруз и легковой автомобиль, который ехал во встречном направлении.

На кадре с места ДТП заметно, как после столкновения у второго участника аварии смяло всю верхнюю часть машины. На габаритном транспорте серьезных повреждений нет.

«По предварительной информации, в легковом автомобиле находилось пять человек», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики спасти водителя и одного из пассажиров не смогли. Остальным специалисты оказали всю необходимую помощь, о характере травм людей и их состоянии информация отсутствует.

В грузовом транспорте также находились водитель и несколько пассажиров, в салоне никто не пострадал.

На данный момент в ситуации разбирается Госавтоинспекция. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Перми 21 человек пострадал в ДТП с уснувшим в кабине водителем трамвая.