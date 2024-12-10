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В Карелии три человека пострадали в ДТП с фурой, смявшей легковую машину

В Карелии фура столкнулась с легковой машиной, три человека пострадали

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МВД РФ по Республике Карелия

В Петрозаводске произошла авария с участием фуры. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Ключевой улице. По версии сотрудников ведомства, столкнулись большегруз и легковой автомобиль, который ехал во встречном направлении.

На кадре с места ДТП заметно, как после столкновения у второго участника аварии смяло всю верхнюю часть машины. На габаритном транспорте серьезных повреждений нет.

«По предварительной информации, в легковом автомобиле находилось пять человек», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики спасти водителя и одного из пассажиров не смогли. Остальным специалисты оказали всю необходимую помощь, о характере травм людей и их состоянии информация отсутствует.

В грузовом транспорте также находились водитель и несколько пассажиров, в салоне никто не пострадал.

На данный момент в ситуации разбирается Госавтоинспекция. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Перми 21 человек пострадал в ДТП с уснувшим в кабине водителем трамвая.

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