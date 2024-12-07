Во Владивостоке юноша шел домой вдоль железнодорожных путей и попал под поезд

Пассажирский поезд сбил 17-летнего подростка в Приморье, спасти юношу не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 6 декабря на перегоне Вторая речка — Первая речка. 17-летний юноша шел домой вдоль железнодорожных путей и на повороте был сбит подвижным составом. Спасти молодого человека не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пьяный россиянин выжил, попав под поезд.