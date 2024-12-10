Российские школы сталкиваются с проблемами при переходе на отечественное ПО 

Техническая трансформация набирает обороты: к концу года свыше половины российских компаний перейдут на отечественное ПО. К 2030 году этот показатель может достичь 80%. Однако школы сталкиваются с проблемами, мешающими им вовремя присоединиться к этому процессу. Бюрократия, обновление учебных планов и нехватка ресурсов замедляют их движение. В итоге, хотя вузы и школы вместе уже используют около 60% отечественного софта, лидируют в этом переходе в первую очередь университеты, рассказал «Газете.Ru» Антон Мостовой, заместитель генерального директора АО «Р7», разработчика Р7-Офис.

Пандемия COVID-19 вынудила быстро освоить дистанционку. Учителям, средний возраст которых был 52 года, пришлось на ходу учиться новому. Сегодня этот показатель снизился до 47 лет, но цифровые навыки остаются недостаточно развиты даже у молодых педагогов.

Слабо формируются такие навыки и у учеников. Лишь часть школ обучает комплексной цифровой грамотности, что может повлиять на трудоустройство выпускников.

Первая проблема — привычки. Педагоги долго работали в Photoshop, Windows, MS Office. Теперь иностранные программы дороги, техподдержка затруднена, нет обновлений, есть риски безопасности. Уже в начале 2023 года школы начали переходить на отечественные сервисы и облачные хранилища, опасаясь блокировок и потери данных.

Вторая проблема — нехватка умений. Около 20% учителей испытывают трудности с использованием ИКТ. Если доступ к привычным программам исчезнет, придется искать аналоги, тратить время и ресурсы. Ученикам тоже сложно адаптироваться к новым программам, даже обновленным версиям. Помочь здесь могут технологии адаптивного образования.

Школьники также испытывают трудности при адаптации к новым технологиям обучения, даже если это просто обновленная версия программы. Сгладить эту ситуацию могут технологии адаптивного образования.

Третья проблема — недостаточная популяризация отечественного программного обеспечения. Учебники и методические материалы часто основаны на зарубежных продуктах, а учителей продолжают обучать работе с иностранным ПО. Это закрепляет зависимость от них и затрудняет переход на отечественные инструменты.

Это создает замкнутый круг: школы используют иностранное ПО из-за привычки, а переход на российское воспринимается как дополнительная нагрузка.

Есть несколько причин, почему не все школы используют российское ПО. Во-первых, многие педагоги просто не знают о существующих отечественных решениях. Между тем реестр российского ПО богат, есть бесплатные и льготные варианты: от платформ для дистанционного обучения и тестирования до комплексов с отечественными ОС.

Во-вторых, почти две трети школ не интегрируют в учебный процесс задачи по работе с информацией, хотя цифровые навыки сегодня крайне важны.

В-третьих, не хватает специалистов с нужной квалификацией. Учителям сложно осваивать новые программы без поддержки. Нужно адаптировать курсы повышения квалификации под российское ПО, чтобы педагоги не оставались один на один с проблемой.

Учителя-новаторы часто не получают поддержки. Лишь 12% низовых проектов финансируются. Без ресурсов эти инициативы не выходят за пределы отдельных школ.

Системные проблемы мешают переходу. Недостаток господдержки — главная причина. 65% низовых инициатив не могут найти средства. Новые технологии требуют освоения, что затруднено для 66,4% учителей. Каждый пятый педагог не владеет ИКТ, что приводит к выгоранию и снижению мотивации учеников.

Успех перехода на отечественные технологии зависит от совместных усилий государства и производителей. Государство должно поддерживать инновации через финансирование и разработку методических рекомендаций, а производители — предлагать удобные и доступные решения.

Эффективное внедрение отечественных технологий в образование возможно только через сотрудничество всех участников процесса. Школы уже сегодня могут начать переход на российское программное обеспечение, вместо ожидания готовых решений «сверху». Одновременно необходимо повышать цифровую грамотность педагогов и учеников, отметили аналитики.

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