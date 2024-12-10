Женщины чаще копят на недвижимость и путешествия, а мужчины — на машины и здоровье

Женщины чаще всего копят на недвижимость и путешествия, а мужчины — на автомобили и здоровье. Это следует из исследования краудлендинговой платформы JetLend, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, имеют финансовые цели 89% инвесторов: 87% женщин и 90% мужчин.

И мужчины, и женщины указали недвижимость как основную цель (33% среди женщин, 27% мужчин). Однако женщины чаще мужчин указали среди целей путешествия (8%). Мужчины, в свою очередь, чаще женщин копят на покупку автомобиля и здоровье (5 и 6% соответственно).

Исследование подтвердило, что женщины инвестируют более осторожно, чем мужчины. В целом у обоих полов не очень большая разница в стратегии инвестирования. Но есть некоторые особенности. Так, наибольший объем средств мужчины инвестируют в акции (50%), облигации (29%), банковские вклады (23%). Женщины наибольший объем средств вкладывают в акции (44%), банковские вклады (35%), облигации (22%).

В целом мужчины значительно чаще занимаются инвестициями, чем женщины.

Женщины зарабатывают больше мужчин. Доля тех, кто заработал более 40% в 2024 году среди мужчин составила 3%, среди женщин — 6%. При этом доходность от 0 до 20% зафиксировали 54% женщин и 46% мужчин. В убытке признались 15% женщин и 11% мужчин.

Есть разница и в проценте, который опрошенные откладывают от дохода для инвестиций. Среди женщин чаще откладывают от 5 до 10% (33%), среди мужчин – от 10 до 20% (27%).

«Жилищный вопрос особенно актуален для российских женщин. Среди причин — высокая статистика разводов и возрастающий интерес к инвестициям в недвижимость, который усиливается в условиях нестабильности. Парадоксально, но нестабильные времена открывают новые возможности для вложений. Мы отмечаем рост средней доходности: рыночная доходность платформы в октябре составила 32,92%. Также мы наблюдаем увеличение числа инвесторов — все больше людей стремятся сохранить и приумножить капитал, защищая его от инфляции. Этот тренд одинаково актуален как для мужчин, так и для женщин», — сказал Роман Хорошев, СЕО краудлендинговой платформы JetLend.

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