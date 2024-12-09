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Россиянин поспорил с соседом и жестоко избил его битой

Житель Мурманска, избивший соседа битой, может получить 10 лет колонии

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Ruslan Mitin/Shutterstock/FOTODOM

В Мурманске в суд передано уголовное дело о жестоком избиении местного жителя, на мужчину с битой напал сосед из-за спора. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в подъезде мурманской многоэтажки, двое соседей встретились на лестничной клетке. Между мужчинами возник спор, быстро переросший в ссору на почве давних неприязненных отношений. Один из участников конфликта схватил биту и несколько раз ударил своего оппонента.

Испугавшись последствий, нападавший вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Его травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, в отношении агрессивного соседа возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы. На время расследования он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что житель Магадана напал на соседа, который не смог отключить сигнализацию машины. От шума проснулись местные жители, один из соседей вышел на балкон и высказал автомобилисту свое недовольство. Когда шум не прекратился, мужчина вышел во двор и избил молодого человека.

Ранее мужчина спас деревню в Тверской области от дебошира с топором и получил судимость.

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