В Тюмени пасынок сломал ребра и челюсть отчиму, оскорбившему мать

Житель Тюмени может получить до восьми лет лишения свободы за жестокое избиение отчима, мужчине не понравилось, что родственник оскорбил его мать. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы поступило сообщение от медиков одной из больниц о том, что в приемный покой был доставлен мужчина с тяжелыми травмами. У пострадавшего были диагностированы переломы ребер и челюсти. Выяснилось, что травмы ему нанес пасынок.

Накануне тюменец распивал спиртные напитки в компании жены и ее сына, в ходе застолья он начал оскорблять супругу, что не понравилось пасынку. 27-летний мужчина напал на отчима и жестоко избил его. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Якутии женщина напала с ножом на начальника мужа. 53-летняя обвиняемая вместе с мужем и его начальником распивала спиртные напитки. В какой-то момент женщина начала предъявлять гостю претензии по поводу невысокой заработной платы, которую получает ее супруг. В ходе ссоры жительница Якутии схватила нож и несколько раз ударила им мужчину в бедро, кисть и спину, спасти пострадавшего медики не смогли.

Ранее в Ноябрьске пасынок изрезал отчима ножом во время ссоры.