В Орске муж изрезал жену возле ночного клуба и сбежал

В Орске задержан местный житель, который изрезал жену ножом на улице, пострадавшую удалось спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 8 декабря ночью, подозреваемый напал на женщину возле клуба на проспекте Мира. Причиной ссоры супругов стала ревность. Мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки, после чего скрылся.

Пострадавшую удалось спасти, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу. Спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее пьяный россиянин поссорился со своей знакомой и воткнул ей в голову ножницы.