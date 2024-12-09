Внучка обманула свою слепую бабушку и оформила на нее кредит

Жительница Алтайского края предстанет перед судом за обман своей бабушки — инвалида по зрению, женщина оформила на пенсионерку кредит почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

32-летняя россиянка обманула собственную бабушку ради кредита. В 2022 году женщины оформили займ на ремонт крыши дома. При подаче документов сотрудники финансовой организации предложили установить на сотовый телефон приложение для оплаты взятого займа. Поскольку бабушка инвалид по зрению, то мобильный банк был установлен на смартфон ее родственницы.

Спустя год молодая женщина решила оформить кредит на личные нужды, воспользовалась данными родственницы и не платила ежемесячные платежи. Через некоторое время потерпевшей пришло уведомление от судебных приставов о списании части пенсии в счет накопившейся задолженности. Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

Мошенницу задержали, было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее мошенники напугали пожилого саратовца федеральным розыском и выманили у него 7 млн рублей.