Водитель квадроцикла не заметил загоравшую на пляже туристку и переехал ее

На Канарских островах квадроцикл переехал пожилую туристку, когда та загорала на пляже, передает Mirror.

Инцидент произошел в начале декабря на пляже в Плайя-дель-Инглес, курорте на южном берегу острова Гран-Канария. По данным таблоида, жертвой оказалась 64-летняя женщина, власти пока не подтвердили ее гражданство, но, по всей видимости, это была жительница Германии. Сообщается, что квадроциклист проехался по груди женщины, пока она лежала на песке. Ее муж в этот момент купался и стал свидетелем наезда.

Водитель, доставлявший продукты в киоск на пляже, не остановился после того, как наехал на человека, и скрылся с места происшествия. Когда его разыскали, мужчина заявил, что не подозревал о случившемся. Парамедики пытались вернуть пострадавшую в чувство, но помочь ей не смогли.

Сейчас полицейские выясняют, почему квадроцикл находился на пляже после разрешенного времени, а также не нарушил ли доставщик установленный маршрут. Подозреваемый прошел тест на алкоголь и наркотики, но арестован не был. Местные жители описывают его как человека, который работал на пляже в течение десяти лет и хорошо знает этот район.

Ранее в Калининградской области гидроцикл наехал на купающегося мужчину.