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В Калининградской области гидроцикл наехал на купающегося мужчину

Гидроциклист наехал на мужчину, купавшегося за пределами пляжа под Калининградом

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Гидроциклист наехал на мужчину, который купался за пределами пляжа в Калининградской области. Об этом пишет «Клопс».

Несчастный случай произошел у поселка Малиновка Зеленоградского городского округа. По словам очевидца, человек на гидроцикле катался в открытом море, когда на пути у него оказался пловец, оказавшийся далеко за границей местного пляжа.

«Мужчина на гидроцикле имеет право там кататься: он делал это не на берегу, в пределах, где плавают люди. Турист, на которого наехали, тоже купался за пределами городских пляжей. Там нет спасателей — это личный выбор каждого», — заметил житель Зеленоградска, ставший свидетелем наезда.

Получил ли отдыхающий какие-либо травмы, не уточняется. В полиции о проверке по факту инцидента не сообщали.

Ранее молодой человек провел три часа в воде, попав под гребной винт катера на реке в Германии.

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