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На нефтеперерабатывающем заводе в Италии произошел взрыв

Девять человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Италии

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в районе итальянской Флоренции произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципалитет Каленцано, где расположено предприятие.

По информации властей, огонь уже потушили. В результате ЧП пострадали девять человек, еще двое не выжили. Кроме того, четверо человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) президент области Тоскана Эудженио Джани, восемь пострадавших госпитализировали. По его словам, технические специалисты регионального агентства по охране окружающей среды находятся на месте и оценивают потенциальное воздействие загрязняющих веществ, «включая любое воздействие на водные пути».

Этим заводом владеет итальянская нефтегазовая группа Eni. Компания заявила в связи с произошедшим, что взрыв и пожар не затронули резервуары с топливом.

31 октября в США случился мощный взрыв на заводе по переработке аккумуляторов в городе Фредериксон в штате Миссури.

Ранее в Германии произошел взрыв на крупном химическом заводе.

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