На ВДНХ открылась выставка «ЛДПР: 35 лет с народом»

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий 9 декабря на ВДНХ открыл выставку «ЛДПР: 35 лет с народом», посвященную юбилею со дня основания политической партии. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Отмечается, что старт работе выставки дали лидер партии и дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко. Они торжественно перерезали синюю ленту.

«Уверен, Владимир Вольфович мог бы нами гордиться! Мы приглашаем всех посетить нашу выставку! Мы приглашаем всех присоединиться к нашей команде! У нас впереди много работы», — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что свой 35-летний юбилей ЛДПР встречает в статусе первой старейшей и первой оппозиционной партии страны.

«Появление и становление ЛДПР – это история становления новой России. История каждой семьи, каждого россиянина. Вместе со всей страной и ее народом ЛДПР переживала распад СССР, дефицит и обнищание населения, лихие 90-е, слом традиционных ценностей и потерю идентичности, становление новой государственной системы в 2000-х и другие испытания, выпавшие на долю русского народа», — отметил глава партии.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на происходящее в стране, ЛДПР никогда не отходила от своих принципов, заложенных Владимиром Жириновским.

Также Слуцкий напомнил, что это первый юбилей партии, который ЛДПР встречает без своего основателя. По его мнению, наследие Жириновского должно продолжать развиваться в нормативно-правовых актах и доктринах.

Отмечается, что выставка продлится неделю. Ее гости смогут узнать историю ЛДПР от момента становления в 80-90-х годах прошлого столетия до наших дней. Также на выставке организовали экспозицию, посвященную основателю ЛДПР и его наследию.

Кроме того, посетителям будут представлены информационные стенды, уникальные архивные фотографии и предметы из личной коллекции Жириновского, интерактивные площадки, а также увлекательные панельные дискуссии на самые актуальные и важные для страны и ее граждан темы. Также на протяжении всех дней работы выставки будет открыт сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей приграничных территорий, пострадавших от атак ВСУ.