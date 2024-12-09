Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ВДНХ открылась выставка «ЛДПР: 35 лет с народом»

В Москве открылась выставка к 35-летнему юбилею ЛДПР

close
Petrov Sergey/Global Look Press

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий 9 декабря на ВДНХ открыл выставку «ЛДПР: 35 лет с народом», посвященную юбилею со дня основания политической партии. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Отмечается, что старт работе выставки дали лидер партии и дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко. Они торжественно перерезали синюю ленту.

«Уверен, Владимир Вольфович мог бы нами гордиться! Мы приглашаем всех посетить нашу выставку! Мы приглашаем всех присоединиться к нашей команде! У нас впереди много работы», — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что свой 35-летний юбилей ЛДПР встречает в статусе первой старейшей и первой оппозиционной партии страны.

«Появление и становление ЛДПР – это история становления новой России. История каждой семьи, каждого россиянина. Вместе со всей страной и ее народом ЛДПР переживала распад СССР, дефицит и обнищание населения, лихие 90-е, слом традиционных ценностей и потерю идентичности, становление новой государственной системы в 2000-х и другие испытания, выпавшие на долю русского народа», — отметил глава партии.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на происходящее в стране, ЛДПР никогда не отходила от своих принципов, заложенных Владимиром Жириновским.

Также Слуцкий напомнил, что это первый юбилей партии, который ЛДПР встречает без своего основателя. По его мнению, наследие Жириновского должно продолжать развиваться в нормативно-правовых актах и доктринах.

Отмечается, что выставка продлится неделю. Ее гости смогут узнать историю ЛДПР от момента становления в 80-90-х годах прошлого столетия до наших дней. Также на выставке организовали экспозицию, посвященную основателю ЛДПР и его наследию.

Кроме того, посетителям будут представлены информационные стенды, уникальные архивные фотографии и предметы из личной коллекции Жириновского, интерактивные площадки, а также увлекательные панельные дискуссии на самые актуальные и важные для страны и ее граждан темы. Также на протяжении всех дней работы выставки будет открыт сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей приграничных территорий, пострадавших от атак ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами