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Водитель школьного автобуса похитил семилетнюю девочку и держал ее в плену 12 лет

В Колумбии девушка сбежала от своего похитителя после 12 лет плена

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Colombian police

В Колумбии водитель школьного автобуса похитил семилетнюю девочку, воспользовавшись своим положением, и удерживал ее в доме в течение 12 лет. Об этом пишет Daily Star.

По данным таблоида, на этой неделе Карлос Умберто Грисалес Хигита был арестован колумбийской полицией по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, производстве детской порнографии и похищении школьницы в 2012 году.

В феврале этого года она смогла сбежать от своего мучителя. Все это время он прятал потерпевшую в двух домах — в Медельине и Бельо, не позволяя ходить в школу и показываться на людях. В полиции считают, что мужчина «манипулировал ею психологически и подвергал сексуальному насилию, заставляя ее считать такое поведение нормальным».

Во время предварительных слушаний Хигита не согласился с обвинениями, выдвинутыми прокуратурой. Расследование продолжается.

Ранее челябинца, державшего женщину в плену 13 лет, отправили на принудительное лечение.

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