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В Общественной палате отметили значимость поддержки участников спецоперации

Член ОП РФ Григорьев: сегодня мы живем в эпоху героев

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Станислав Красильников/РИА Новости

День Героев Отечества, который сегодня отмечают в России, — важное событие для страны. Особенно сейчас, когда герои ассоциируются в обществе не только с победами прошлого. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член Общественной палаты РФ, участник специальной военной операции Максим Григорьев.

«Сегодня мы живем в эпоху героев. Мы видим, как участники СВО становятся политической элитой страны, пользуются возможностями социального лифта, занимают достойное место в жизни. Особенно важно, что это видят бойцы, которые сейчас находятся на фронте», — отметил общественный деятель.

Максим Григорьев отметил, что государство проводит большую работу по поддержке участников спецоперации.

«Конечно, очень многое еще предстоит сделать, но уже сейчас люди, в том числе и получившие ранения, понимают: они не будут брошены, они нужны своему государству.

Наличие этой гарантии позволяет тем бойцам, которые продолжают воевать, спокойно защищать свою страну, зная, что за спиной у них прочный тыл», — заявил Максим Григорьев.

Он считает, что такая политика по отношению к участникам спецоперации помогает возрождать традиции русского воинства и поддерживать в его рядах традицию служения государству в широком смысле этого слова.

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества, чествуя Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Дата праздника приурочена ко дню христианского святого Георгия Победоносца.

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