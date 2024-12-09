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Россиянин отрезал мизинец 10-летнему сыну, запер его в квартире и поджег

SHOT: в Смоленске ребенка с отрезанным пальцем нашли в сгоревшей квартире

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Смоленске отца обвинили в жестоком обращении с собственным сыном, мальчика обнаружили в сгоревшей квартире, которую поджег родитель. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В Смоленске пожарные нашли в сгоревшей квартире 10-летнего мальчика, спасти его не удалось. Спасатели обнаружили, что у ребенка был отрезан мизинец на руке. По данным SHOT, причиной возгорания трехкомнатной квартиры по улице Черняховской, где был найден мальчик, стал поджог.

Правоохранители задержали отца школьника, выяснилось, что мужчина отрезал мальчику палец, потому что он не слушался, а затем запер его в квартире и устроил пожар. Известно, что 51-летний подозреваемый один занимался воспитанием сына, ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Брянской области пятилетний мальчик попал в больницу после того, как защитил мать от пьяного отца. Мужчина разозлился на сына из-за того, что тот не хотел ложиться спать и бегал по квартире, и стал кричать на него. После того, как за ребенка вступилась мать, мужчина переключился на нее, повалил жену на пол и сдавил ей руки на шее. Мальчик, на глазах которого разворачивалась эта картина, бросился на отца, пытаясь защитить мать. Силы ожидаемо оказались неравны, и агрессор избил малолетнего.

Ранее десятилетний мальчик попал в больницу после жестокого избиения отцом в Подмосковье.

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