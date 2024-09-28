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Мужчина, скормивший аллигатору курицу, попал под суд в Австралии

В Австралии судят мужчину, который скормил курицу аллигатору

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

В Австралии мужчина бросил курицу в загон для аллигаторов и попал под суд. Об этом пишет 9 News.

Как сообщается, 58-летний Питер Смит признал себя виновным в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах. При этом адвокат мужчины заметил, что его подзащитный, выросший в деревне, просто хотел покормить голодного аллигатора в парке дикой природы. Он назвал это дело «очень необычным».

Инцидент, запустивший судебное разбирательство, произошел 2 января в парке Oakvale Farm and Fauna World в Новом Южном Уэльсе. Курица по кличке Бетти Уайт, которую Смит скормил хищнику, родилась и выросла здесь же и была любима посетителями. Утверждается, что мужчина выхватил ее из вольера и бросил к аллигаторам на глазах у шокированных свидетелей.

Владелец парка сказал, что руководство и персонал были глубоко опечалены судьбой шелковистой курицы.

«Впервые за 43 года существования фермы мы столкнулись с тем, что представитель общественности проявил такую жестокость», — отметил он в своем заявлении, сделанном после инцидента.

Обвиняемому грозит два года лишения свободы и штраф в размере $24 тыс. Он отказался от комментариев.

Ранее в Германии полицейских обвинили в издевательствах над служебными лошадьми.

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