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Десятилетний мальчик попал в больницу после жестокого избиения отцом в Подмосковье

В Подмосковье мальчик попал в больницу после жестокого избиения отцом

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Depositphotos

В Подмосковье десятилетний мальчик оказался в больнице после того, как отец его жестоко избил. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 5 декабря в городе Мытищи. Между отцом и его десятилетним сыном внезапно возникла личная неприязнь, и мужчина не менее девяти раз ударил ребенка по голове руками.

В результате мальчика доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили телесные повреждения, нанесенные ребенку, как тяжкий вред здоровью.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных провели осмотр места преступления и допросы. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее учитель физики отлупил восьмиклассника линейкой в российской школе.

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