Спортсменка из Подмосковья взяла золото на первенстве России по бобслею

Спортсменка из Московской области Нина Клименко взяла золото и серебро на первенстве России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Бобслеистка победила в паре с представительницей Башкортостана Аленой Анисимовой.

Второе место заняла пара из Москвы, а третье — спортсменки из Краснодарского края.

Также Клименко взяла серебро в дисциплине «монобоб», уступив москвичке Софии Степушкиной.

​Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 1 по 7 декабря в городе Сочи.