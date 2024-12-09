Спортсменка из Подмосковья взяла золото на первенстве России по бобслею

Спортсменка из Московской области Нина Клименко взяла золото и серебро на первенстве России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Бобслеистка победила в паре с представительницей Башкортостана Аленой Анисимовой.
Второе место заняла пара из Москвы, а третье — спортсменки из Краснодарского края.
Также Клименко взяла серебро в дисциплине «монобоб», уступив москвичке Софии Степушкиной.
Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 1 по 7 декабря в городе Сочи.