Тренер по танцам начал встречаться с 13-летней ученицей в Ленобласти

В Ленобласти 25-летний тренер по танцам начал встречаться со своей 13-летней ученицей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во Всеволожске. Девочка, которая ходит на занятия по танцам с 2020 года, летом текущего года отправилась в летний лагерь с командой. Пребывая там, она говорила матери, что целыми днями тренируется, а вечером играет с другими ребятами.

Однако после смены школьница приехала заплаканной, а после этого начала подолгу задерживаться на репетициях. В один из дней мать девочки увидела на записи с камеры видеонаблюдения, как дочь подошла к подъезду с подругами и тренером, который, не стесняясь, целовал и обнимал девочку при всех. Несовершеннолетняя призналась, что во время пребывания в летнем лагере у нее начались «отношения» с мужчиной. По ее словам, педагог совершал в ее отношении развратные действия.

После этого родители отобрали у девочки телефон и запретили ходить на тренировки. Сейчас в ситуации разбираются инспекторы ПДН.

Ранее пожилой россиянин предложил 13-летней девочке деньги за соитие.