Пожилой россиянин предложил 13-летней девочке деньги за соитие

В Тюменской области пожилого ветерана труда осудили после того, как он предложил ребенку деньги за соитие. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 18 мая текущего года. Пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел из магазина и увидел 13-летнюю девочку, с которой завел беседу. Он предложил ей вступить с ним в половую связь за деньги, тем самым совершив в отношении ребенка развратные действия, которые нарушили ее нормальное физическое, психическое, половое и нравственное развитие.

Суд признал ранее не судимого ветерана труда виновным в преступлении, предусмотренном статьей о развратных действиях в отношении ребенка, и назначил наказание в виде ограничения свободы на год. Россиянин признал свою вину и принес извинения. Он смутно помнит разговор, но допускает, что действительно предложил девочке соитие. По словам мужчины, тогда ему показалось, что она взрослая.

Ранее россиянка устроила соитие с восьмиклассником и стала фигуранткой уголовного дела.