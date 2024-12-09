Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии власти не разрешают женщине спилить дерево во дворе, на которое у нее аллергия

Daily Mail: британке запрещают спилить сосну во дворе, на которую у нее аллергия

close
rootstock/Shutterstock/FOTODOM

В Британии местные власти не разрешают женщине спилить дерево во дворе, на которое у нее аллергия, пишет Daily Star.

41-летняя Рахна Андерсон пожаловалась, что у нее сильная аллергия на шотландскую сосну, растущую рядом с ее домом. Из-за дерева она вынуждена терпеть «мучительное жжение», покраснение и отек лица, что приводит к сильному дискомфорту.

Несмотря на обширные медицинские обследования и два года лечения, врачи не обнаружили никаких других аллергий, способных объяснить ухудшение ее состояния. Рахна уверена, что единственной причиной ее симптомов является сосна. Однако дерево находится под охраной, и получение разрешения на ее вырубку от местного совета невозможно.

Местный совет имеет право отклонять такие просьбы о вырубке, даже если дерево находится на частной собственности, объяснила Андерсон. В настоящее время Рахна ждет повторного решения властей, и если ответ снова окажется отрицательным, она рассмотрит возможность эмиграции в Австралию.

«Я не могу с этим жить», — добавила британка.

Ранее распиленное пополам дерево из-за соседского спора стало местной достопримечательностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами