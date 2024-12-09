В Британии власти не разрешают женщине спилить дерево во дворе, на которое у нее аллергия

В Британии местные власти не разрешают женщине спилить дерево во дворе, на которое у нее аллергия, пишет Daily Star.

41-летняя Рахна Андерсон пожаловалась, что у нее сильная аллергия на шотландскую сосну, растущую рядом с ее домом. Из-за дерева она вынуждена терпеть «мучительное жжение», покраснение и отек лица, что приводит к сильному дискомфорту.

Несмотря на обширные медицинские обследования и два года лечения, врачи не обнаружили никаких других аллергий, способных объяснить ухудшение ее состояния. Рахна уверена, что единственной причиной ее симптомов является сосна. Однако дерево находится под охраной, и получение разрешения на ее вырубку от местного совета невозможно.

Местный совет имеет право отклонять такие просьбы о вырубке, даже если дерево находится на частной собственности, объяснила Андерсон. В настоящее время Рахна ждет повторного решения властей, и если ответ снова окажется отрицательным, она рассмотрит возможность эмиграции в Австралию.

«Я не могу с этим жить», — добавила британка.

Ранее распиленное пополам дерево из-за соседского спора стало местной достопримечательностью.