В Оренбургской области двухлетний ребенок попал в больницу, выпив уксус

В Бузулуке устанавливаются обстоятельства отравления малолетнего ребенка, мальчик выпил уксусную эссенцию. Об этом сообщает kp.ru.

По словам матери двухлетнего мальчика, ее сын играл в комнате. Девушка оставила ребенка одного буквально на пару минут, чтобы вынести мусор. Вернувшись домой, она обнаружила, что сын плачет, а на кухонном столе стоит бутылка с уксусом.

Пока матери не было дома, любопытный ребенок подставил стульчик и дотянулся до кухонного шкафчика, в котором хранилась опасная жидкость. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, мальчика госпитализировали. Подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее школьник попал в реанимацию, поужинав лапшой быстрого приготовления.