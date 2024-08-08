В Китае кровь мужчины стала молочно-зеленой из-за частого употребления алкоголя, пишет World of Buzz.

Как пишут местные СМИ, 36-летний мужчина по фамилии Чэнь обратился в больницу, когда его кожа и глаза пожелтели. Кроме того, пациента беспокоили частые приступы рвоты и сильная одышка. Перед тем, как поставить китайцу диагноз, врач взял у него анализ крови и удивился — она была молочно-зеленого цвета.

Анализ показал, что у Чэня развилась желтуха, вызванная острым гепатитом, а также болезнь печени из-за частого употребления алкоголя. Медики считают, что кровь мужчины стала такого цвета именно из-за проблем с этим органом.

«Я больше не буду пить слишком много [алкоголя]», — прокомментировал ситуацию Чэнь.

Ранее в Китае врач провел операцию, находясь в 5000 км от пациентки.