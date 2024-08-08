Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае кровь мужчины стала молочно-зеленой из-за частого употребления алкоголя

WOB: кровь китайца стала молочно-зеленой из-за чрезмерного употребления алкоголя

close
100%
Ctwant

В Китае кровь мужчины стала молочно-зеленой из-за частого употребления алкоголя, пишет World of Buzz.

Как пишут местные СМИ, 36-летний мужчина по фамилии Чэнь обратился в больницу, когда его кожа и глаза пожелтели. Кроме того, пациента беспокоили частые приступы рвоты и сильная одышка. Перед тем, как поставить китайцу диагноз, врач взял у него анализ крови и удивился — она была молочно-зеленого цвета.

Анализ показал, что у Чэня развилась желтуха, вызванная острым гепатитом, а также болезнь печени из-за частого употребления алкоголя. Медики считают, что кровь мужчины стала такого цвета именно из-за проблем с этим органом.

«Я больше не буду пить слишком много [алкоголя]», — прокомментировал ситуацию Чэнь.

Ранее в Китае врач провел операцию, находясь в 5000 км от пациентки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами