В интернет-энциклопедии «Рувики» появится раздел о заповедниках и национальных парках

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и новая российская интернет-энциклопедия «Рувики» запускают проект об особо охраняемых территориях (ООПТ). На портале появится отдельный раздел, который будет рассказывать об уникальной природе страны. Об этом сообщил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Владимир Медейко уточнил, что в партнерстве с Минприроды России команда «Рувики» сейчас выверяет и рецензирует статьи о заповедниках.

Эксперты ведомства делятся с площадкой уникальными знаниями, усиливая академическую подачу в материалах энциклопедии, пояснил он.

На первом этапе отобраны 10 самых популярных ООПТ, а статьи о пяти из них уже загружены на портал.

Так, на сайте «Рувики» появилась информация о Большом Арктическом, Байкальском, Алтайском, Кавказском и Баргузинском государственных природных заповедниках.

Медейко сообщил, что вскоре будет проделана работа по еще пяти «заповедным» темам. Это — Остров Врангеля, Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, Кузнецкий Алатау, Таймырский государственный природный биосферный заповедник и Убсунурская Котловина.

Список будет расширяться, добавил он.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что заповедные территории федерального значения охватывают около 76 млн гектаров территории России.

«Здесь берегут природное наследие России: от богатейшего видового разнообразия дальневосточных морей до песчаных дюн Куршской косы и высокогорных ландшафтов и Алтая и Кавказа», — заявил глава ведомства.

Он отметил, что в России ежегодно создаются новые заповедники и нацпарки.

«Еще важнее, чтобы все жители России считали свою страну заповедной», — считает Козлов.

По его словам, у совместного проекта Минприроды и «Рувики» большие перспективы и серьезная задача — рассказать людям о живой природе и ценности её каждого обитателя.

Напомним, интернет-энциклопедии «Рувики» начала работу в июне 2023 года. Над сбором материалов трудятся не только сотрудники редакции, но и представители научно-просветительских учреждений и волонтеры.

За год в «Рувики» появилось создано более 55 тыс. новых материалов, общее число статей в энциклопедии превысило 2 млн.