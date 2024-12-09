Врач ответила, могут ли дети заболеть из-за промокших ног

Дети не заболеют ОРВИ, если промочат ноги или будут находиться на сквозняке, потому что подхватить болезнь можно только от вирусов и микробов. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева.

При этом она допустила, что переохлаждение может снизить иммунитет. В результате риск заражения в случае последующей встречи с возбудителями инфекций может возрасти. Врач добавила, что при появлении слабости, повышенной температуры, сонливости и других симптомов простуды детей лучше не отправлять в детский сад или школу.

«Если малыш хорошо себя чувствует, а период максимальной заразности для окружающих уже прошел, то можно спокойно отправлять его в коллектив с остаточными симптомами. И, кстати, в саду или школе есть возможность побегать, пойти на занятия физкультурой», — добавила Сергеева.

Педиатр «СМ-Клиника» Виктория Кострицкая до этого рассказала «Газете.Ru», что повышенная температура у ребенка — частый повод для беспокойства родителей. Многие мамы и папы стремятся ее сбить как можно быстрее, используя самые разные способы. Однако некоторые методы могут быть не только неэффективны, но и опасны для здоровья, предупредила эксперт.

Ранее российский педиатр назвала родителей, вызывающих врача на дом, «тупыми мамашами».